Раскрыты подробности инцидента с российской подлодкой в Атлантике

«Слово «столкновение» в этой ситуации неправильно употреблять. Наша подлодка приблизилась на опасное расстояние к британскому фрегату. У него есть выносной эхолокатор на тросе, длина которого может составлять несколько сотен метров, предназначенного, чтобы случать море. Подлодка своим корпусом задела этот буксировочный трос. Вот тут - случайность. Но, это произошло в рамках операции слежения. И это не случайность – обычная, стандартная операция в океане. Кто-то куда-то не доглядел - в результате подлодка приблизилась к британскому фрегату», - прокомментировал инцидент в Атлантическом океане адмирал.