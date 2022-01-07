Девять самолетов с российскими десантниками приземлились в Алма-Ате

Девять военно-транспортных самолетов Ил-76 с подразделениями и техникой ВДВ для участия в миротворческой операции приземлились в Алма-Ате. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, как российские десантники после разгрузки образуют транспортную колонну в аэропорту. Они прибыли в Казахстан в боевом снаряжении и вскоре должны направиться для охраны критических объектов инфраструктуры на фоне продолжающихся столкновений между силовиками и протестующими.

Ранее первый заместитель администрации президента республики Даурен Абаев опроверг сведения об участии военного контингента ОДКБ в подавлении протестов. Он призывал не путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования и указал, что иностранные войска будут выполнять исключительно охранные функции.