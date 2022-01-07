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59 минут назад

Девять самолетов с российскими десантниками приземлились в Алма-Ате

Девять военно-транспортных самолетов Ил-76 с подразделениями и техникой ВДВ для участия в миротворческой операции приземлились в Алма-Ате. Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, как российские десантники после разгрузки образуют транспортную колонну в аэропорту. Они прибыли в Казахстан в боевом снаряжении и вскоре должны направиться для охраны критических объектов инфраструктуры на фоне продолжающихся столкновений между силовиками и протестующими.

Ранее первый заместитель администрации президента республики Даурен Абаев опроверг сведения об участии военного контингента ОДКБ в подавлении протестов. Он призывал не путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования и указал, что иностранные войска будут выполнять исключительно охранные функции.

Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Армия,Видео,Нурсултан Назарбаев,РИА Новости,
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