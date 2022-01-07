Генерал Анатолий Квашнин умер в Москве

«Такая информация по поводу Анатолия Васильевича. Он месяц лежал с ковидом, состояние ухудшалось. Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта», — рассказал источник.