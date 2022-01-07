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1 час назад

Генерал Анатолий Квашнин скончался в Москве

Бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ, генерал Анатолий Квашнин скончался сегодня в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в вооруженных силах.

Генерал Анатолий Квашнин умер в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Такая информация по поводу Анатолия Васильевича. Он месяц лежал с ковидом, состояние ухудшалось. Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта», — рассказал источник.

В 1994 году Анатолий Квашнин возглавил Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа. Возглавлял Генштаб вооруженных сил РФ с 1997 по 2004 год. С сентября 2004 года занимал должность полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

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