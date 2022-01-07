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9 минут назад

Командующего ВДВ Андрея Сердюкова назначили руководителем миротворческих сил ОДКБ

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане назначен командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом заявил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Главу ВДВ России назначили командующим миротворцами ОДКБ в Казахстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", - сказал он.

По словам Конашенкова, в состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

На Западе заявили о завершении Путиным большой войны после ввода ОДКБ в Казахстан

Армия,Андрей Сердюков,Игорь Конашенков,Министерство обороны,
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