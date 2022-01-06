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1 час назад

В Казахстан прибыли белорусские миротворцы

Белорусские миротворческие силы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан, сообщает РИА "Новости".

В Казахстан прибыли белорусские миротворцы
Фото:  Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

"Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе - рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации", - говорится в сообщении.

В страну уже прибыло первое подразделение российских миротворцев. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что в Казахстане будут находиться порядка 2,5 тысячи миротворцев, и при необходимости это число может быть увеличено.

При этом у них есть право на применение оружия в случае нападения. В Белом доме выразили сомнение, что приглашение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сил ОДКБ было законным. В МИД России на это ответили, что представитель Белого дома Джен Псаки не понимает всех особенностей текущих процессов в Казахстане.

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