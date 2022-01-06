В Казахстан прибыли белорусские миротворцы

"Подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76. В составе - рота витебских бойцов-десантников. На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации", - говорится в сообщении.

В страну уже прибыло первое подразделение российских миротворцев. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал, что в Казахстане будут находиться порядка 2,5 тысячи миротворцев, и при необходимости это число может быть увеличено.

При этом у них есть право на применение оружия в случае нападения. В Белом доме выразили сомнение, что приглашение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сил ОДКБ было законным. В МИД России на это ответили, что представитель Белого дома Джен Псаки не понимает всех особенностей текущих процессов в Казахстане.