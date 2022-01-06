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16 минут назад

СМИ сообщили об инциденте с российской подлодкой и британским фрегатом

Год назад в Атлантическом океане российская подлодка задела трос эхолокатора британского фрегата Northumberland, который искал там российское судно. Как сообщает The Sun, инцидент произошел в 200 милях к северу от берегов Шотландии.

СМИ сообщили об инциденте с российской подлодкой и британским фрегатом
Фото: WikipediaWikipedia

На местном телевидении показали кадры с корабля во время инцидента, на которых были слышны сигнал тревоги и нецензурная брань перепуганных матросов фрегата.

В ВМС Великобритании после инцидента уточнили, что внимательно отслеживали каждое движение российских кораблей, будь то вышедшая на поверхность подводная лодка, эсминец, корвет или патрульный корабль. В России заявили, что корабли не допускают нарушения границ в международных водах и воздушном пространстве.

Напомним, что ранее специалист по безопасности Марк Эпископос описал гипотетический вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Он назвал его «молниеносной войной», поскольку серьезный перевес находится на стороне Москвы, которая тратит на армию значительно больше Киева.

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