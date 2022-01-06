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58 минут назад

ОДКБ: миротворцы могут применять оружие в Казахстане

Миротворцы в Казахстане имеют право применять оружие в случае нападения вооруженных банд. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Генсек ОДКБ: миротворцы могут применять оружие в Казахстане
Фото: Пресс-служба Минобороны РФПресс-служба Минобороны РФ

«Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», — рассказал Зась в интервью РИА «Новости».

Он также отметил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысяч человек и при необходимости могут быть усилены.

Ранее Россия направила миротворцев в Казахстан по просьбе президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Он заявил, что стране требуется поддержка для борьбы с «террористической угрозой».

Беспорядки в Казахстане не утихают со 2 января. Токаев ввел в республике режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, предает RT. Вице-президент Совета Федерации Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого комендатура Алматы обнаружила в городе тело обезглавленного силовика. По данным местных СМИ, так действуют террористические банды. Движение «Талибан» (запрещенная ООН террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, заявило, что следит за ситуацией в Казахстане и призывает к мирному диалогу.

Армия,Константин Косачев,Талибан,Совет Федерации,ООН,РИА Новости,
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