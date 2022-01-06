Генсек ОДКБ: миротворцы могут применять оружие в Казахстане

Миротворцы в Казахстане имеют право применять оружие в случае нападения вооруженных банд. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», — рассказал Зась в интервью РИА «Новости» .

Он также отметил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысяч человек и при необходимости могут быть усилены.