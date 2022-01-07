Генсек ОДКБ назвал условие применения оружия миротворцами в Казахстане

У коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

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Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если вооруженные банды нападут на объект, который защищают миротворческие силы, генсек ОДКБ сказал: «В этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», передает РИА «Новости».

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«Мы рассчитываем, что срок [присутствия миротворческих сил в Казахстане] будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит – «на непродолжительный период». Какой именно непродолжительный период – несколько дней, либо несколько недель – это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана», – заявил Зась.

Генсек ОДКБ уточнил, если руководство республики «посчитает, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств, то, конечно же, операция закончится и все войска будут выведены».

Генеральный секретарь организации Договора о коллективной безопасности сообщил, что города размещения Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будут зависеть от того, где они понадобятся. «Я пока не буду говорить по географии (размещения). Это будет уже зависеть от тех решений, которые будут на месте приниматься командующим этим миротворческим контингентом во взаимодействии с силами правопорядка и минобороны Казахстана, где именно нужны усилия наших миротворческих подразделений», – заявил Зась.

«Общая численность группировки коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями которые приняты – порядка 2,5 тыс. человек», – сказал Зась. При этом он отметил, что миротворцы «будут исходить из ситуации». «У нас весь перечень частей, соединений, входящих в миротворческие силы ОДКБ – порядка 3,6 тыс. Поэтому если надо будет – будем усиливать группировку в Казахстане», – сказал генеральный секретарь организации Договора о коллективной безопасности.

При этом он подчеркнул, что силы ОДКБ не будут принимать участие в разгоне демонстраций. «Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее – нет, этого не будет. У наших Коллективных миротворческих сил ОДКБ другие задачи», – заявил Зась, уточнив, что речь идет о поддержке республики в сложный период.

Отвечая на вопрос о кандидатуре командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане, Зась сказал: «Я пока не хочу забегать вперед, потому что еще не формализовано решение. Совет министров обороны ОДКБ будет принимать решение о назначении командующего Коллективными миротворческими силами. Уже есть кандидатура, но пока еще не утверждена, поэтому не хочу и озвучивать. Как будет решение, потом будет опубликовано в СМИ», – сообщил генеральный секретарь организации.