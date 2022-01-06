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22 минуты назад

США показали новую модель гиперзвукового самолёта

Компания Boeing представила новую модель гиперзвукового самолёта, основанную на уже известном концепте Valkyrie. Новый самолёт может использоваться как для военных, так и гражданских целей.

США показали новую модель гиперзвукового самолета
Фото: Boeing Boeing

Пока технической информации о новом изделии почти нет, известно только, что новая модель несколько отличается от Valkyrie: двигатели расположены не вместе, а в двух отдельных обтекателях. Скорость самолёта достигает 5 М.

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Кроме того, новый самолёт получил более плоский фюзеляж и является ответом Boeing главному конкуренту — компании Lockheed Martin — производителю истребителей F-35 Lightning II.

Армия,Boeing,
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