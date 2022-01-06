США показали новую модель гиперзвукового самолета

Компания Boeing представила новую модель гиперзвукового самолёта, основанную на уже известном концепте Valkyrie. Новый самолёт может использоваться как для военных, так и гражданских целей.

Пока технической информации о новом изделии почти нет, известно только, что новая модель несколько отличается от Valkyrie: двигатели расположены не вместе, а в двух отдельных обтекателях. Скорость самолёта достигает 5 М.