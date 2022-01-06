На Западе раскрыли сценарий "молниеносной войны" между Украиной и РФ

Специалист по безопасности Марк Эпископос описал гипотетический вооруженный конфликт между Россией и Украиной. В статье для National Interest он назвал его «молниеносной войной».

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Обозреватель отметил, что в последние годы Киев провел ряд реформ, модернизировал армию и оснастил ее новыми видами техники. Так для наземных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили от Турции стратегические ударные беспилотники Bayraktar TB2, а для борьбы с военно-морским флотом возможного противника наладили производство противокорабельных ракет «Нептун».

Однако новшества не меняют баланса сил, который находится на стороне Москвы. ВСУ способны мобилизовать 250 тысяч солдат , 2500 танков и 785 самоходных артиллерийских установок (САУ). Российская армия может выставить около миллиона военных, 13 тысяч танков и более 6,5 тысяч САУ. В Черном море абсолютное преимущество также у армии России, обладающей внушительным арсеналом.

ВВС Украины состоят из устаревшего парка советских самолетов 1960-1970-х годов. В воздухе господство России в воздухе обеспечат новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, а также обширная и эшелонированная сеть противовоздушной обороны.