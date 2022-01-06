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19 минут назад

Латвия отправит Украине оружие под видом гуманитарной помощи

Латвия планирует отправить Украине оружие. Страны согласовывали содержимое «гуманитарного» груза, прежде чем тот отправится к адресату. Об этом заявил глава минобороны Артис Пабрикс, сообщает объединённый сайт Латвийского радио и телевидения.

Латвия отправит Украине оружие под видом гуманитарной помощи
Фото: ReutersReuters

Включая оружие и технику. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое, потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться, — заявил Пабрикс.

По его словам, Украина снимает напряженность с границ Прибалтики, со всего региона. По мнению Пабрикса, пусть Украина и не является членом НАТО, «в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает». По сути, они нас защищают, резюмировал министр обороны Латвии.

Ранее сообщалось, что главы Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, Латвии Артис Пабрикс и Эстонии Калле Лаанет на встрече в литовском Каунасе договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня. Министры считают, что совместная ракетная система балтийских стран может стать «хорошим ответом» России.

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По словам Анушаускаса, президент России Владимир Путин хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства Альянса, помимо Норвегии на севере, с которыми РФ граничит, — это Польша и балтийские страны, не были защищены.

Армия,Арвидас Анушаускас,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,
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