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26 минут назад

Первые подразделения российских миротворцев прибыли в Казахстан

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворцев в Казахстан. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что в республику направили подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Россия начала переброску миротворцев в Казахстан

Ранее стало известно, что Армения направит в Казахстан порядка 70 военных, которые войдут в состав миротворческого контингента ОДКБ. Уточнялось, что армянские миротворцы займутся охраной объектов стратегического значения на фоне беспорядков в республике.

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