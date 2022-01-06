Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России доставили первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворцев в Казахстан. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.
В ведомстве рассказали, что в республику направили подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее стало известно, что Армения направит в Казахстан порядка 70 военных, которые войдут в состав миротворческого контингента ОДКБ. Уточнялось, что армянские миротворцы займутся охраной объектов стратегического значения на фоне беспорядков в республике.