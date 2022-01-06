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11 минут назад

Baza: Россия готовится к переброске военных в Казахстан

Россия начала подготовку к отправке своих миротворцев в Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россия готовится к переброске военных в Алма-Ату
Фото: URA.RUURA.RU

«Авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом ведут в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт. Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику может перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский», — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ за военной помощью в преодолении «террористической угрозы». В ОДКБ входят Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что РФ как член Организации договора о коллективной безопасности обязана отреагировать на обращение Токаева. Позже премьер-министр Армении, председатель ОДКБ Никол Пашинян сообщил, что Организация направит миротворческие силы в Казахстан, чтобы стабилизировать обстановку в стране.

Массовые протесты в Казахстане начались после новогодних праздников по причине роста цен на бензин. Жители добились того, что цена на топливо снизилась с 120 до 50 тенге, однако беспорядки не прекратились.

Армия,В мире,Никол Пашинян,Калашников Леонид Иванович,Госдума,
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