КНДР запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), предположительно, запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Соответствующее заявление опубликовала в среду, 5 января, береговая охрана Японии.

Фото: Reuters Reuters

Уточняется, что неопознанный снаряд пролетел несколько десятков километров и упал в море. В Японии уверены, что речь шла об очередных ни с кем не согласованных испытаниях баллистических ракет, передает ТАСС.

По данным телеканала NHK, Минобороны Японии проверяет, был ли нанесен какой-либо ущерб японским судам. При правительстве Японии создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

В КНДР пока ситуацию никак не комментировали.

В октябре 2021 года премьер Японии подтвердил запуск КНДР двух баллистических ракет. Фумио Кисида заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Он отметил, что ущерба японским рыболовным судам в связи с запуском ракет КНДР на данный момент не зафиксировано.