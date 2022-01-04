Завершены госиспытания бронеавтомобиля "Атлет"

Новый бронеавтомобиль "Атлет" успешно прошел государственные испытания. После оформления соответствующих документов его начнут серийно производить для Минобороны РФ. Об этом сообщил гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

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"Конечно, к машине присматриваются специалисты других силовых ведомств, не только из министерства обороны. Но, как обычно, все ждут результатов госиспытаний, - рассказал он агентству "Интерфакс". - Тем не менее, уже начаты проработки различных машин на базе семейства бронеавтомобилей "Атлет". Так, на прошедшем в августе 2021 года Международном военно-техническом форуме "Армия" коллеги из ВНИИ "Сигнал" продемонстрировали на своем стенде натурный образец машины управления и связи для артиллерийских подразделений, созданной на базе автомобильного бронированного шасси АБШ 233120 "Атлет".

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Ранее Красовицкий говорил, что ситуация позволяет начать опытно-конструкторские работы по оснащению бронеавтомобилей этого семейства различными системами вооружений. На "Атлет", в частности, планируют установить новый дистанционно управляемый боевой модуль.

Для испытаний новой машины были созданы две модификации - автомобиль многоцелевого назначения с пятидверным бронированным корпусом АМН 233121 и автомобиль спецназначения АСН 233122 с трехдверным бронированным корпусом и вращающимся погоном на люке на крыше корпуса. Причем "пятидверка" не имеет собственного вооружения. Ее экипаж и десант могут вести огонь из табельного оружия через бойницы в окнах или из люков в крыше автомобиля.

Что касается бронеавтомобиля специального назначения АСН 233122, то на него поставили 12,7-мм пулемет "Корд", 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 и 7,62-мм пулеметом ПКП "Печенег". Как утверждают конструкторы, каждый из этих видов вооружения может устанавливаться на турельной установке на вращающемся погоне на крыше корпуса. Еще в машине предусмотрено наличие укладки для самого оружия и для боеприпасов к нему, а также для реактивных противотанковых гранат к РПГ-26.