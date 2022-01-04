Украинские разведчики провели учения вблизи Крыма

Украинская армия провела учения недалеко от административной границы с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба командования объединенных сил Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

Отмечается, что воины-разведчики учатся давать врагу отпор на близком расстоянии.

По данным пресс-службы, после открытия боевого огня разведчики передвигались на поле боя разными способами, прикрывая друг друга. Как сообщил подполковник Кирилл Холявко, такой метод помогает вести прицельный огонь из разных положений и одновременно вести разведку противника и местности.

В ходе маневров военные также отработали такой элемент ближнего боя — способ ведения разведки с целью неожиданного нападения на объект для захвата документов и оружия.

«Каждый разведчик, входящий в состав боевой группы, должен быть обучен подобным приемам ведения разведки», — подчеркнул Холявко.

В ноябре прошлого года сообщалось, что украинские военные провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.