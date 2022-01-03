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15 минут назад

Видео: МиГ-29 уничтожил "Лучником" выпущенную истребителем F-5 ракету

В социальных сетях появилось видео отработки самолетами ВВС Ирана перехвата и уничтожения воздушного имитатора крылатой ракеты TDU-11B. В учениях принимали участие истребители МиГ-29, которые поразили цель ракетами ближнего боя Р-73.

В аннотации к ролику говорится, что тренировки прошли в октябре 2021 года. Самолет F-5 Tiger II произвел пуск воздушной мишени.

Истребители МиГ-29 вышли на перехват цели и произвели запуск Р-73, что наглядно демонстрируется на видео из кабины пилотов. Ранее в интернете были доступны кадры, сделанные оператором на земле.

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Отметим, управляемая ракета класса "воздух-воздух" Р-73, по классификации НАТО - Archer ( "Лучник" по классификации НАТО), принята на вооружение в 1983 году. Эксперты отмечают, что ракеты Р-73 в сочетании с нашлемными прицельными системами "Щель" позволяют достичь устойчивого превосходства в ближнем бою. Высота поражения целей, летящих на скорости 2500 километров в час, составляет до 20 километров. Р-73 может выдерживать перегрузки до 40G.

Кроме ВВС России и стран СНГ ракета состоит на вооружении в Индии, Алжире, Иране, Кубе, КНДР, Китае и Сирии.

Армия,Видео,НАТО,
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