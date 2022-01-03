Пять ядерных держав выступили с заявлением

Совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».
«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в сообщении.
Стороны считают, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено.
Отмечается, что стороны сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).