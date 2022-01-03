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54 минуты назад

Пять ядерных держав выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны

Совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции опубликовано на сайте Кремля.

Пять ядерных держав выступили с заявлением
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в сообщении.

Стороны считают, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено.

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Отмечается, что стороны сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Армия,НАТО,
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