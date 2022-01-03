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19 часов назад

Истребители НАТО в декабре пять раз сопровождали самолеты России над Балтикой

Истребители НАТО, находящиеся на литовской авиабазе Зокняй, в декабре 2021 года пять раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом сообщили в Минобороны Литвы, передает ТАСС. Отмечается, что истребители военно-воздушных сил Польши и четыре истребителя F-16 поднимались в воздух из-за российских самолетов дважды 7 декабря, по разу — 14, 21 и 22 декабря. В Министерстве обороны России неоднократно заявляли, что полеты самолетов ВКС России в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 10 декабря сообщалось, что российский истребитель Су-30 сопроводил над акваторией Черного моря самолет-разведчик Poseidon Р-8А, принадлежащий Соединенным Штатам. Днем ранее сообщалось, что российские истребители сопроводили военные самолеты НАТО над Черным морем. В их сопровождении участвовали три истребителя Су-27.

Истребители НАТО в декабре пять раз сопровождали самолеты России над Балтикой
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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