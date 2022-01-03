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1 час назад

Стал известен приказ находящимся в Эстонии британским военным

Находящимся в Эстонии около границы с Россией британским военным приказали имитировать активность, утверждает осведомленный источник Mirror.

Стал известен приказ находящимся в Эстонии британским военным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника издания, 20 декабря во время посещения командующим вооруженными силами Соединенного Королевства адмиралом Тони Радакином ангара с вооружениями британские солдаты должны были притвориться, что занимаются техосмотром бронетехники. В частности, военнослужащим приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации. Собеседник издания назвал случившееся «чушью», отметив, что такое происходит при каждом посещении части командованием, передает РИА «Новости».

«Как сообщил источник Sunday Mirror, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству», – говорится в статье. В материале уточняется, что возле российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о расходах Британии на дестабилизацию ситуации в России.

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Напомним также, в декабре британцы высмеяли поездку главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс на танке в Эстонии.

Армия,В мире,Мария Захарова,НАТО,МИД,РИА Новости,
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