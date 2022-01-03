Стал известен приказ находящимся в Эстонии британским военным

По словам источника издания, 20 декабря во время посещения командующим вооруженными силами Соединенного Королевства адмиралом Тони Радакином ангара с вооружениями британские солдаты должны были притвориться, что занимаются техосмотром бронетехники. В частности, военнослужащим приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации. Собеседник издания назвал случившееся «чушью», отметив, что такое происходит при каждом посещении части командованием, передает РИА «Новости».