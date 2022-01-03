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30 минут назад

СМИ: ядерные силы России проведут учения в начале года

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром» пройдут в начале 2022 года. Об этом заявил источник, близкий к Минобороны РФ.

Ядерные силы России проведут учения в начале года
Фото: URA.RUURA.RU

«Учения „Гром“ с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника агентства. При этом конкретные даты не называются.

Ранее сообщалось, что Россию и страны Запада отделяет от ядерной войны всего один неверный шаг, заявил бывший командующий ВМС Великобритании, адмирал Алан Уэста. По его мнению, Европа может взять ситуацию под контроль только начав переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Армия,Оружие,Владимир Путин,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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