Азербайджанский пограничник расстрелял сослуживцев

Сержант пограничной службы Азербайджана, неся службу, застрелил трех своих сослуживцев и скрылся с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы республики.

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Уточняется, что инцидент произошел 2 января около 18:00 на территории особой пограничной дивизии «Губалды».

«Сержант Авазлы Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине открыл огонь из своего служебного оружия по военнослужащим пограничной заставы. В результате инцидента погибло трое человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Госпогранслужбы Азербайджана отметили, что после этого стрелявший скрылся с места происшествия, бросив оружие.