В Китае предостерегли США от авианалета F-35 на Россию

Военные аналитики китайского обозревателя Sohu считают, что в случае гипотетического авианалета истребителей США F-35 на РФ, силы НАТО ожидает «большой сюрприз» и предупреждают о том, что они будут уничтожены.

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По утверждению экспертов, что США и НАТО продолжают накапливать войска у рубежей России, но в случае неприемлимых действий блок столкнется с модернизированными системами ПВО РФ С-300ПМ-2, находящимися в Крыму.

У военных аналитиков нет ни малейшего сомнения в том, что как только F-35 нарушат воздушное пространство России,» они будут безжалостно сбиты данными установками».