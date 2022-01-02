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53 минуты назад

В Китае предостерегли США от авианалета F-35 на Россию

Военные аналитики китайского обозревателя Sohu считают, что в случае гипотетического авианалета истребителей США F-35 на РФ, силы НАТО ожидает «большой сюрприз» и предупреждают о том, что они будут уничтожены.

В Китае предостерегли США от авианалета F-35 на Россию
Фото: из открытых источников из открытых источников

По утверждению экспертов, что США и НАТО продолжают накапливать войска у рубежей России, но в случае неприемлимых действий блок столкнется с модернизированными системами ПВО РФ С-300ПМ-2, находящимися в Крыму.

У военных аналитиков нет ни малейшего сомнения в том, что как только F-35 нарушат воздушное пространство России,» они будут безжалостно сбиты данными установками».

Выстраиваемая РФ сеть ПВО заставит Запад не совершать «провокационных действий» иначе последствия будут катастрофическими, отмечают китайские специалисты.

Армия,В мире,НАТО,
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