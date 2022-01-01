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23 минуты назад

Индия в феврале завершит развёртывание комплексов С-400

В феврале 2022 года индийские вооружённые силы планируют завершить развёртывание российских ракетных комплексов C-400 «Триумф» в штате Пенджаб. Об этом сообщает издание Republic World со ссылкой на военное ведомство Индии. Военные уже начали процесс размещения комплекса. На полное развёртывание потребуется до шести недель.

Индия в феврале завершит развёртывание С-400
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Транспортировка различных важнейших компонентов ракетных систем, а также их периферийного оборудования к месту развёртывания продолжается, — цитирует издание слова местного чиновника.

Россия и Индия подписали контракт на поставку ракетных комплексов С-400 ещё в октябре 2018 года. Как сообщается, пять полковых комплектов систем обойдутся Индии в $5,43 млрд.

Индия является не единственным покупателем систем С-400. Ранее сообщалось, что Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы.

Решение Анкары вызвало отрицательную реакцию у США и стран Североатлантического альянса. Вашингтон до сих пор не прекращает попыток добиться от Анкары отказа от российских комплексов.

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