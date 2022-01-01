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27 минут назад

В США перечислили пять смертоносных вооружений России

Офицер армии США в отставке и военный обозреватель издания 19Fortyfive Брент Иствуд перечислил пять смертоносных вооружений России.

В США перечислили пять смертоносных вооружений России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первым таким вооружением Иствуд назвал разрабатываемую торпеду «Посейдон». Он отметил, что радиус ее действия будет огромным.

«Это оружие пугает, потому что оно может быть нацелено на города США на любом побережье. Россия планирует запустить "Посейдон" со своей подводной лодки К-329 "Белгород"», — добавил отставной офицер.

«Особенно мощным» оружием он назвал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф». «Он может не только уничтожать пилотируемые самолеты противника и некоторые дроны, но также может использоваться против крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 250 миль», — пояснил эксперт.

Кроме того, ЗРК оказался востребован за рубежом: его приобрели Турция, Сирия, Китай и Индия.

В публикации Иствуд также отметил зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь С-1», который может уничтожать приближающиеся баллистические и крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Модернизированные варианты имеют улучшенный радар, увеличенную дальность обнаружения и более эффективные вращающиеся пушки.

В заключение обозреватель выделил ударный вертолет Ми-28НМ и ракетные комплексы «Ярс».

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