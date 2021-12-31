Составлен список «пороховых бочек» военных конфликтов в 2022 году

Американский журнал Foreign Policy составил список потенциальных «пороховых бочек» мира в 2022 году, где могут вспыхнуть военные конфликты.
В списке потенциальных очагов напряженности Эфиопия из-за столкновений между правительством страны и членами «Народного фронта освобождения Тыграя», Афганистан – из-за гуманитарной катастрофы в стране после захвата власти запрещенной в РФ экстремистской группировкой «Талибан».
Также, по мнению экспертов, следует обратить внимание на конфликт интересов США и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, в списке оказалась Украина из-за экспансии НАТО на Восток и Иран, где срыв переговоров по ядерной сделке может стать катастрофой для США. В этом случае Иран продолжит развитие своей ядерной программы. А для Вашингтона принятие Ирана как ядерного государства, способного создать бомбу, будет, вероятно, слишком горькой пилюлей, чтобы ее проглотить. Альтернативой было бы одобрение или присоединение к израильским ударам, направленным на сокращение ядерных возможностей Тегерана.