Составлен список «пороховых бочек» военных конфликтов в 2022 году

Кроме того, в списке оказалась Украина из-за экспансии НАТО на Восток и Иран, где срыв переговоров по ядерной сделке может стать катастрофой для США. В этом случае Иран продолжит развитие своей ядерной программы. А для Вашингтона принятие Ирана как ядерного государства, способного создать бомбу, будет, вероятно, слишком горькой пилюлей, чтобы ее проглотить. Альтернативой было бы одобрение или присоединение к израильским ударам, направленным на сокращение ядерных возможностей Тегерана.