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1 минуту назад

TAGC: военные ВМС США испугались последствий преследования мурманской подлодки

Американские военные предприняли попытку напугать экипаж советской подводной лодки, но при этом сами испытали ужас и страх. Подробности истории с участием военных ВМС США опубликовал американский портал The Aviation Geek Сlub (TAGC).

Военные США испугались преследования мурманской подлодки
Фото:  wikipedia.org / Marinmuseum / CC BY 4.0 wikipedia.org / Marinmuseum / CC BY 4.0

Как передает «ПолитРоссия», историю о пилотах американского патрульного самолета и советской субмарине рассказал офицер ВМС США Росс Холл, который является непосредственным участником тех событий. Во времена холодной войны он проходил службу на патрульном самолете P-3 Orion в 1980-х годах. Однажды военнослужащий вместе с экипажем получил задание: отслеживать перемещение советской подлодки, которая направлялась из Мурманска в Средиземное море.

По его словам, при всплытии субмарины на поверхность американским пилотам разрешалось выдавать свою позицию и облетать подлодку на малой высоте.

«Итак, мы были там. Время — 0:30, рейс из Исландии на Азорские острова, и наши операторы акустических датчиков сообщили экипажу, что советская подводная лодка всплывает. Это означало, что нам нужно резко снижаться с нашей текущей высоты в 4,5 километра до 60 метров», — поделился Холл.

Однако последствия маневра оказались довольно неожиданными: сопровождающие ВМС США, которые в тот момент спали на борту, решили, что самолет, рухнув в воду, скоро «погрузится на дно». Они слишком испугались подобных действий.

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Ранее «Свободная пресса» рассказывала, как в нынешнее время ВМС США вместе с партнерами по НАТО провели рекордное количество учений у российских берегов.

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