Раскрыто число кораблей ВМФ России в Мировом океане

В различных районах Мирового океана сейчас находятся экипажи более 70 кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Согласно поздравительной телеграмме главкома ВМФ адмирала Николая Евменова, 2021 год стал для российского флота этапом стабильного развития. Так, силы ВМФ активно принимали участие во всех плановых мероприятиях боевой подготовки, совершенствовали качественные параметры и мастерство в море, в небе и на берегу.

Помимо этого, отмечается, что на высоком уровне решалась задача военно-морского присутствия в Мировом океане. В телеграмме говорится, что ВМФ России в прошлом году продемонстрировал обладание океанским статусом и способность эффективно действовать во всех широтах.

Отмечается, что, по информации на октябрь 2021 года, количество российских военных кораблей в Мировом океане составляло более 80.