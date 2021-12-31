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1 час назад

В России завершился осенний призыв в армию

В России в пятницу, 31 декабря, завершился осенний призыв на военную службу, сообщает Минобороны.

В России завершился осенний призыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Осенний призыв граждан на военную службу завершён», — цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.

Отмечается, что в общей сложности на службу были призваны 127,5 тыс. человек.

Уточняется, что во всех военкоматах были приняты противоэпидемические меры.

Ранее стало известно, что более 2 тыс. новобранцев, прибывших в рамках осеннего призыва, приступили к прохождению военной службы на Черноморском флоте.

Армия,Министерство обороны,РИА Новости,
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