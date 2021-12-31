В России завершился осенний призыв

В России в пятницу, 31 декабря, завершился осенний призыв на военную службу, сообщает Минобороны.
«Осенний призыв граждан на военную службу завершён», — цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.
Отмечается, что в общей сложности на службу были призваны 127,5 тыс. человек.
Уточняется, что во всех военкоматах были приняты противоэпидемические меры.
Ранее стало известно, что более 2 тыс. новобранцев, прибывших в рамках осеннего призыва, приступили к прохождению военной службы на Черноморском флоте.