Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине, поскольку это может привести к дальнейшей военной эскалации на востоке страны. Ее заявление цитирует «Радио Sputnik».

Бербок заявила, что главная задача международного сообщества — не допустить дальнейшей эскалации. Отвечая на уточняющий вопрос о том, значит ли это отказ от поставок оружия Украине, министр подчеркнула: «дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности».

Она также напомнила, что страны G7 и Европейский союз ясно дали понять, что дальнейшее усугубление ситуации на границе с Украиной и нарушение суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России.