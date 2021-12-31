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30 минут назад

Германия выступила против поставок вооружения Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против поставок вооружения Украине, поскольку это может привести к дальнейшей военной эскалации на востоке страны. Ее заявление цитирует «Радио Sputnik».

Бербок заявила, что главная задача международного сообщества — не допустить дальнейшей эскалации. Отвечая на уточняющий вопрос о том, значит ли это отказ от поставок оружия Украине, министр подчеркнула: «дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности».

Она также напомнила, что страны G7 и Европейский союз ясно дали понять, что дальнейшее усугубление ситуации на границе с Украиной и нарушение суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России.

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При этом ранее источники в немецком правительстве рассказали, что власти Германии усомнились в позиции США насчет того, что Россия якобы готовит возможное нападение на Украину.

Армия,Видео,Анналена Бербок,МИД,ЕС,
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