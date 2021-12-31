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42 минуты назад

Украине предрекли мгновенный разгром в войне с Россией

Россия разгромит Украину мгновенно, менее чем за десять минут, уничтожив ключевые пункты управления государством, не заходя на ее территорию. Такой исход возможной войны двух стран предрек экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной Рады Олег Волошин, передает РИА Новости.

Украине предрекли мгновенный разгром в войне с Россией
Фото: ТАССТАСС

По словам парламентария, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют те немногие признаки современности, которые сейчас у нее есть.

«Они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», — сказал он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о подготовке города к возможной чрезвычайной ситуации в случае нападения России на Украину. Он назвал «беспрецедентной угрозой» происходящее на украинской границе и объявил об организации гражданской обороны и наборе резервистов.

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В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. В Кремле назвали это безосновательным нагнетанием напряженности.

Армия,Олег Волошин,Виталий Кличко,Верховная Рада,МИД,РИА Новости,
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