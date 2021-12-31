Шойгу: ВС России стали одними из самых эффективных в мире

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении назвал российские вооруженные силы одними из самых современных и эффективных в мире.

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"Сегодня наши вооруженные силы - одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов", - говорится в новогоднем поздравлении Шойгу, которое приводит Минобороны.

Министр высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии. "Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почетно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас", - заявил генерал армии.

Он добавил, что "дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твердо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее - переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы".

"Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей", - отметил Шойгу.