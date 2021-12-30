В США заявили о панике в России из-за F-35 в Европе

Россия находится в панике из-за истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, прибывших в Европу из США на фоне ситуации с Украиной. Об этом пишет 19FortyFive.

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При этом авторы статьи отмечают, что сегодня эксплуатируют и планируют закупить F-35 Lightning II 16 стран. В частности, в истребителях заинтересованы Япония, Швейцария, Австралия, Польша, Нидерланды и другие. К 2035 году США планируют поставить более 500 самолетов в Европу.

«Подавляющее большинство из них находится в руках пилотов НАТО, что скажется на России», — уверены 19FortyFive.