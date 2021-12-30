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1 час назад

США смогут применять свой будущий суперсамолёт против российских С-500

В случае военного столкновения России и Украины ВВС США могут использовать перспективный суперсамолёт B-21 Raider.

США применят свой будущий суперсамолет против С-500
Фото: FerraFerra

Этот самолёт построен с использованием технологий малозаметности, он сможет поражать российские ЗРК С-500 и С-400. Кроме того, по мнению американского издания 19FortyFive, B-21 Raider способен поражать российские корабли, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр».

Издание отмечает, что в случае противостояния России и Украины, эти самолёты будут противодействовать российской армии.

«B-21 может запускать собственные крылатые ракеты для противодействия российским проектам в отношении Украины», — сказано в публикации.

Армия,
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