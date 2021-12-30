США применят свой будущий суперсамолет против С-500

В случае военного столкновения России и Украины ВВС США могут использовать перспективный суперсамолёт B-21 Raider.

Фото: Ferra Ferra

Этот самолёт построен с использованием технологий малозаметности, он сможет поражать российские ЗРК С-500 и С-400. Кроме того, по мнению американского издания 19FortyFive, B-21 Raider способен поражать российские корабли, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр».

Издание отмечает, что в случае противостояния России и Украины, эти самолёты будут противодействовать российской армии.