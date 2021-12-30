Эстония вооружит Украину ракетами Javelin и гаубицами

«Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью. В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить Киеву ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также 122 миллиметровые гаубицы и боеприпасы к ним», — сказал Куймет.