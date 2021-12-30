Эстония вооружит Украину ракетами Javelin и гаубицами

Минобороны Эстонии планирует поставить на Украину вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Об этом в беседе с ERR сообщил начальник отдела международного сотрудничества ведомства страны Пеэтер Куймет.
«Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью. В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить Киеву ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также 122 миллиметровые гаубицы и боеприпасы к ним», — сказал Куймет.
При этом он отметил, что прежде Эстонии предстоит выполнить определенные условия: получить разрешение от производителей ракет. В том числе от США и прошлых владельцев гаубиц Финляндии и Германии. В настоящее время Минобороны Эстонии ведут переговоры со странами по данному вопросу, заключил Куймет.