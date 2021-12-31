В Эстонии пообещали поставить Украине ракеты Javelin

Глава отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет заявил, что ведомство намерено предоставить Украине несколько десятков противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровые гаубицы с боеприпасами. По его словам, Таллин окажет помощь Киеву вооружениями на фоне ситуации у границ Украины, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

Куймет подчеркнул, что помощь Украине оказывается Эстонией с 2014 года, пришло время её увеличить.

В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним, — отметил представитель Минобороны.

По его словам, перед поставками так называемого фатального вооружения другой стране следует получить разрешение от страны происхождения ракет — США, а также от бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии. Поэтому сроки оказания помощи теперь зависят от того, как быстро пройдут переговоры с союзниками.