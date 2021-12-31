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26 минут назад

В Эстонии пообещали поставить Украине ракеты Javelin

Глава отдела международного сотрудничества Минобороны Эстонии Пеэтер Куймет заявил, что ведомство намерено предоставить Украине несколько десятков противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровые гаубицы с боеприпасами. По его словам, Таллин окажет помощь Киеву вооружениями на фоне ситуации у границ Украины, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

В Эстонии пообещали поставить Украине ракеты Javelin
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Куймет подчеркнул, что помощь Украине оказывается Эстонией с 2014 года, пришло время её увеличить.

В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним, — отметил представитель Минобороны.

По его словам, перед поставками так называемого фатального вооружения другой стране следует получить разрешение от страны происхождения ракет — США, а также от бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии. Поэтому сроки оказания помощи теперь зависят от того, как быстро пройдут переговоры с союзниками.

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Ранее стало известно, что блокировка Германией закупок оружия Украиной через систему НАТО неприемлема и не соответствует духу отношений между двумя странами, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба. По мнению министра, этот вопрос является чисто политическим. Киев работает над отменой данного ограничения. Кулеба подчеркнул, что Украина является ответственным участником международного рынка вооружений.

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