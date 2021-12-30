Зачем Турции война на Украине?

Падение лиры и ухудшение уровня жизни в Турции уже сказались на рейтинге президента страны Реджепа Тайипа Эрдоган. Однако Турция продолжает проводить достаточно агрессивную вешнюю политику. Зачем турецким властям обострение ситуации на Украине, разбиралась спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова.

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По данным корреспондента, в Стамбуле в кафе и ресторанах регулярно переписывают цены, так как турецкая лира с начала года потеряла половину стоимости, а местные жители говорят об очередях за «народным хлебом», который субсидирует государство.

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При этом опрошенные ею журналисты и политологи рассказали, что Эрдоган теряет свои позиции внутри Турции и может проиграть предстоящие президентские выборы, несмотря на поддержку сельского населения.

«Против Эрдогана – население больших городов: Измира, Стамбула, Анкары и Антальи. Можно продавать националистические лозунги, когда у тебя карман полный. Сейчас главное – это цены на хлеб, а не возрождение Оттоманской империи», - отметила турецкая журналистка Зейнеп Гюрджан.

При этом турецкий лидер пытается наладить отношения с США и ЕС через Украину, считают эксперты.

«Эрдоган хочет использовать Украину как мост, чтобы улучшить отношения с США и НАТО. Через Украину он покупает утраченную поддержку НАТО, надеется получить деньги под украинский проект и сохранить экономику Турции живой. Ему важно, чтобы США и страны Европы признали легитимным его режим. И для Украины, и для Турции угроза войны открывает серьезные возможности», - считает профессор университета «Тобб» Бурак Билгихан Озпек.

По его словам, если Турция поможет Западу в украинском вопросе, это «будет старт новых отношений».

«Они все начнут с чистого листа, и для России – это плохое время», - заметил он.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называли ложными. После переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в декабре президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность задействовать американских военнослужащих для защиты Украины от России.

При этом Турция в 2021 году командует Объединенной оперативной группой повышенной готовности (VJTF). Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не признавала и не признает «аннексию» Крыма Россией, всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, которую воспринимает как ключевую страну в вопросах безопасности и стабильности черноморского региона.