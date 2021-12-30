Новое вооружение накроет Россию непробиваемым куполом

ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» обладает уникальными тактико-техническими характеристиками и обеспечит российской армии непробиваемый купол ПВО, пишут аналитики китайского издания Sohu. Это станет возможным благодаря применению зенитных ракет с гиперзвуковой скоростью полета, уверены авторы публикации. Пересказ их материала представлен «ПолитРоссией».

«Главным боевым достоинством нового «Панциря» станут 12 гиперзвуковых ракет ПВО, максимальная дальность стрельбы которых будет достигать 40 километров. Скорость выстрела при этом дойдет до 8,8 Махов», — восхитились эксперты из Китая.

Аналитики Sohu перечислили все преимущества нового ЗРПК, отнеся к ним дальность уверенного обнаружения цели в 70 километров, высокую мобильность и возможность кругового обстрела. Гиперзвуковой щит на основе «Панцирей-СМ-СВ» создаст абсолютную защиту для целых соединений российской армии, удивились авторы статьи.

В России разрабатывается модификация ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси с увеличенной зоной поражения. Работу над комплексом планируется завершить к 2022 году, сообщил «Красной звезде» начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения», - сказал он.

Кроме того, по его словам, разрабатывается новый зенитный ракетный комплекс «Птицелов», применяющий два типа ракет с разными методами наведения (самонаводящаяся по тепловому излучению цели и наводимая по лазерному лучу).

Леонов добавил, что в следующем году завершается разработка боевой машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО», в состав вооружения которой могут входить как существующие ПЗРК, так и нового поколения.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси «КамАЗ» и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше. Арктическая версия ЗРПК «Панцирь» создана на базе гусеничного вездехода, отличается отсутствием пушки.

Российские комплексы С-500 «Прометей» и «Панцирь-СМ» будут объединены в единый контур, где вторые будут прикрывать первых, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Издание отмечает, что «Панцирь-СМ», называемые также «Супер-Панцирями», будут защищать С-500 «Прометей» от ударов беспилотников и крылатых ракет противника. Газета пишет, что в настоящее время российское военное ведомство решает технические вопросы, связанные с объединением данных комплексов в единый контур.

Экс-замглавкома Военно-воздушных сил (ВВС) по вопросам объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев напомнил, что С-500 «Прометей» является стратегической системой ПВО, а «Панцирь-СМ» — тактической.

«С-500 — это стратегическая система ПВО. Она будет отвечать за борьбу с важными целями — ударными самолетами, баллистическими ракетами и спутниками. И противнику, чтобы пробить в нашей обороне коридор, нужно будет ее уничтожить. Только это условие позволит ему беспрепятственно и планомерно развивать воздушные атаки», — отметил он.

В сентябре вице-премьер российского правительства Юрий Борисов заявил, что государственные испытания зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» завершены, а российские войска начали получать первые образцы этого оружия.

Российская военная техника в силах успешно бороться с угрозами, исходящими от беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "Смотрим".

"[В этом направлении] не отстаем, тут не буду бравурных речей произносить. Не отстаем по всем системам", - сказал Шойгу, отвечая на вопрос о современности российских средств борьбы с БЛА.

По его словам, дальность действия российских поражающих средств борьбы с БЛА была увеличена почти на треть.

"Это не только "Панцири", которые можно посмотреть здесь [на "Армии-2021"], это не только новый "Панцирь", который мы тут совсем недалеко поставили в таком эксклюзивном полузакрытом варианте, у которого уже существенно увеличена дальность обнаружения беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили [дальность] - это только за последнее время", - проинформировал Шойгу.

Как отметил глава Минобороны, развиваются и средства радиоэлектронного воздействия на БЛА.

"Мы можем сказать - [есть] система радиоэлектронной борьбы, когда - летел-летел, и вдруг, как парализованный голубь, то ли на провода сел где-то, то ли еще чего-то", - отметил Шойгу.

Россия является одним из основных разработчиков и производителей поражающих и радиоэлектронных средств борьбы с БЛА. В частности, на выставке IDEX-2021, прошедшей в феврале 2021 года в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представил первый в мире контур борьбы с БЛА, сочетающий оба типа систем.

Новый улучшенный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1М" с увеличенной дальностью поражения целей сможет сбивать ударные дроны еще до запуска ими своих авиационных средств поражения. Такое мнение выразил ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"У дронов низкая эффективная поверхность рассеивания, их дальность обнаружения зачастую меньше, чем дальность применения их вооружения. Дальность действия "Панциря" увеличена и в зоне поражения обеспечивается достаточно уверенная идентификация дронов", - сообщил военный эксперт.

Однако, по мнению Мураховского, некоторые дроны настолько малоразмерны и оснащены электродвигателями, что их практически невозможно обнаружить по инфракрасному следу или радиолокатором.

"Применение оптоэлектронных средств в новых системах ПВО должно основываться не только на тепловом контрасте, но и, например, на оптическом контрасте", - отметил он.

Как уточнил эксперт, все же не стоит считать сами по себе новые комплексы панацеей.

"Борьба с беспилотниками подразумевает создание эшелонированной комплексной системы ПВО, интегрируемой с системой радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул Мураховский.

"Также надо учитывать, что даже достаточно крупный беспилотник - все равно, по сравнению с обычным самолетом, очень дешевое изделие, и, конечно, надо было бы снижать стоимость зенитных управляемых ракет, которые применяются для борьбы с такими дешевыми изделиями. Такая работа была проведена и создана недорогая малогабаритная ракета для другого отечественного комплекса ПВО - "Тор", - добавил военный эксперт.

Модернизированный "Панцирь"

30 ноября индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев сообщил ТАСС, что модернизированный ЗРПК "Панцирь-С1М" способен бороться со всеми типами беспилотных летательных аппаратов (БЛА), включая ударные.

В свою очередь заместитель генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" Сергей Михайлов в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021 рассказал ТАСС, что этот комплекс способен стать основой тактической противовоздушной обороны, а также прикрывать любые воинские части от малоразмерных и ударных БЛА.

"Панцирь-С1М" получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем зоны поражения увеличен в три раза. Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.

25 августа на форуме "Армия-2021" стало известно, что "Рособоронэкспорт" подписал первый контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-С1М".

Российские обновлённые зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» могут привести к настоящей «катастрофе». Такого мнения придерживаются в украинском издании Defense Express.

В частности, ЗРПК «Панцирь» оснастили автоматизированной системой управления. Нововведение позволило увеличить быстродействие комплексов, а также повысить защиту от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения, уточняет «ПолитЭксперт».

Дополнительно ЗРПК получили обновлённое ПО с «признаками искусственного интеллекта». Как уточняется, программное обеспечение позволяет исключить оператора из системы управления комплекса. По мнению украинских журналистов, полная автоматизация «Панцирей» приведёт к «катастрофическим последствиям» и к «гибели гражданского населения».

Единая космическая система «Купол», которая должна быть развернута к 2024 году, позволит контролировать пуски баллистических ракет вероятного противника, в частности, США. Действия космического эшелона Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) при возможном ударе Соединенных Штатов по России описаны в публикации «Военно-промышленного курьера».

«Информация [о пуске ракеты противником] тут же передается на наземные командные пункты орбитальной группировки и после оценки достоверности — на Центральный командный пункт (ЦКП)», — пишет еженедельник.

Издание уверяет, что после этого в ЦКП формируется команда «Внимание. Старт. 1 эшелон», одновременно с чем на систему противоракетной обороны (ПРО) передается команда «Тревога», после чего наземные радиолокационные станции (РЛС) «на дальности от шести тысяч до четырех тысяч километров берут баллистическую цель на сопровождение, определяют ее характеристики».

Согласно изданию, в случае движения баллистической ракеты в сторону России на ЦКП СПРН формируется команда «Ракетное нападение», которая «передается органам военно-политического руководства страны для принятия решения».

«Весь процесс занимает считаные минуты», — отмечает еженедельник, добавляя, что СПРН тесно взаимосвязана с системой контроля космического пространства (СККП) и ПРО, которые «сопряжены друг с другом и работают как единое целое».

В июне 2020 года военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что в настоящее время Россия способна отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с территории США, но не всегда может делать это в случае пуска ядерного оружия американскими подводными лодками.

В декабре 2019 года ТАСС, ссылаясь на материалы брифинга начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова, выступившего перед иностранными военными атташе, сообщил, что российская спутниковая система обнаружения пусков МБР «Око-1» заменена современным «Куполом».

Президент России Владимир Путин заявил, что паритет страны по ядерному вооружению с США сохраняется, однако по перспективным разработкам РФ впереди других государств. Соответствующее заявление он сделал в фильме «Россия. Новейшая история», вышедшем на телеканале «Россия 1».

«У нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется — и по носителям, и по количеству боезарядов, но в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами», — сказал политик.

По его словам, потенциал, имеющийся на вооружении РФ, не просто модернизируется, а вводятся новые комплексы.

«И в этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня номер один в мире», — продолжил Путин.

Российский лидер также заявил, что другие государства когда-нибудь будут иметь гиперзвуковое оружие, но у Москвы, скорее всего, к тому времени появятся средства его ликвидации.

«Я всегда говорил и сейчас могу повторить, что ведущие военные державы мира, безусловно, будут обладать таким же оружием, которое есть сегодня у России, я имею в виду гиперзвуковое оружие. Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие и не появилось еще», — сказал Путин.

При этом он выразил уверенность, что это все-таки произойдет.

«Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», — отметил глава российского государства.