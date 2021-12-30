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1 час назад

Белорусские пограничники обнаружили избитых мигрантов

Государственный погранкомитет Белоруссии заявил об обнаружении вблизи пункта пропуска «Песчатка» двух избитых граждан Сирии и обвинил в нанесении им травм польских силовиков.

Белорусские пограничники обнаружили избитых мигрантов
Фото: ReutersReuters

По данным пресс-службы ведомства, беженцы были найдены 29 декабря у белорусско-польской границы.

«Один из иностранцев не мог самостоятельно передвигаться из-за повреждения сустава. По словам беженцев, травмы были нанесены польскими силовиками при их вытеснении к границе с Беларусью. Кроме того, мужчины были сильно истощены и подавлены. Дальнейшее нахождение в подобном состоянии грозило им неминуемой гибелью», - подчеркнул Госпогранкомитет Белоруссии.

Пограничники отметили, что вызванная на место скорая помощь доставила мужчин в больницу. У одного из них врачами был «диагностирован закрытый косой внутрисуставной перелом верхней трети правой большеберцовой кости со смещением».

«Рождество и Новый год не причина для Польши прекратить насилие над беженцами», - подчеркнули в ведомстве.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. 16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения, в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

После этого власти Белоруссии решили перенаправить собравшихся у границ мигрантов в логистический центр в Гродненской области, где беженцам предоставили еду и место для ночлега. Часть из них отправилась на родину.

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