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1 час назад

В России модернизируют беспилотные вертолеты

Российские беспилотные вертолеты смогут нести вооружение. Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» модернизирует беспилотные мишени-имитаторы вертолета (ВМ-В). Беспилотник сможет выполнять ударные и разведывательные задачи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

В России модернизируют беспилотные вертолеты
Фото: РостехРостех

Работы над модернизированным беспилотником направлены на увеличение грузоподъемности, дальности и продолжительности полета. Гендиректор холдинга отметил, что улучшенная модель ВМ-В сможет выполнять разведку, обеспечивать целеуказание в реальном времени и нести вооружение.

Беспилотные вертолеты ВМ-В могут пробыть в воздухе до двух часов. Максимальная высота полета беспилотника составляет 2,5 километра. Беспилотная мишень-имитатор вертолета предназначена для использования в качестве имитатора летательных аппаратов условного противника.

Ранее в пресс-службе холдинга «Технодинамика» сообщили, что партию беспилотников ВМ-В передадут российским военным в 2022 году.

Беспилотные мишени-имитаторы вертолета ВМ-В применили на учениях «Славянский щит-2021» в ноябре. Они имитировали воздушный налет условного противника.

Армия,Технодинамика,Ростех,
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