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1 час назад

Самолет-разведчик США создал опасную ситуацию в Черном море

Американский разведывательный самолет RC-135V Rivet Joint вновь создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», воздушное средство без контакта с диспетчерами пролетело всего в 1300 метрах над пассажирским Boeing 737 белорусской компании Belavia рейса Минск — Тель-Авив.

Самолет-разведчик США создал опасную ситуацию в Черном море
Фото: ReutersReuters

Напомним, что ранее воздушное судно уже создавало опасную ситуацию. По информации МИД РФ, 3 декабря самолет пересек территорию рейса «Аэрофлота» над Черным морем. Российскому борту пришлось сменить эшелон, чтобы избежать столкновения.

Кроме того, в тот же день другой разведывательный самолет ВВС США CL-600 опасно пересек маршрут полёта лайнера мальтийской авиакомпании по маршруту Сочи – Скопье.

Также 13 октября Rivet Joint опасно сблизился с российским самолетом Boeing 767 рейсом Москва — Шарм-эш-Шейх, из-за чего экипажу пришлось резко снижаться.

В связи с этим 8 декабря российский МИД вручил ноту протеста посольству США в Москве.

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Армия,Boeing,Аэрофлот,МИД,
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