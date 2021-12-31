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30 минут назад

В Госдепе заявили, что НАТО готова к содержательному диалогу с Россией

В Госдепе заявили, что госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу в телефонной беседе обсудил с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом предстоящие контакты с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

НАТО приготовилась к содержательному диалогу с Россией
Фото: EPAEPA

"Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генсеком НАТО Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с РФ в рамках Совета Россия — НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и РФ. Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", — говорится в заявлении пресс-службы Госдепа США.

Ранее руководители Министерств иностранных дел Германии, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов обсудили ситуацию возле границ Украины и форматы диалога с Россией.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. США также не должны использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Страны НАТО, согласно документу, должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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