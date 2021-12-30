В России заявили о способности ударить по Норвегии

На полуострове Средний в Мурманской области размещена батарея берегового противокорабельного комплекса «Бал», способного нанести удары по норвежским Киркенесу и Верде, сообщает «Военно-промышленный курьер».

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Система оснащена дозвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-35, каждая из которых имеет 145-килограммовую боеголовку. Российский полуостров находится в 35 километрах от небольшой реки, по которой проходит норвежско-российская граница. Как пишет издание, даже базовой версии ракеты Х-35 будет достаточно, чтобы обслуживающий персонал радара в Верде почувствовал себя неуютно.

Российская система предназначена для поражения надводных целей на дистанции до 130 километров, в то время, как расстояние от развернутых ракетных комплексов до норвежского города Киркенес составляет 65 километров. «Военно-промышленный курьер» отмечает, что размещение комплекса стало ответной мерой на разворачивание американской РЛС военного назначения Globus III, которая является совместным проектом ВВС США и разведывательной службы Норвегии.