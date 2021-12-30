В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
25 минут назад

В России заявили о способности ударить по Норвегии

На полуострове Средний в Мурманской области размещена батарея берегового противокорабельного комплекса «Бал», способного нанести удары по норвежским Киркенесу и Верде, сообщает «Военно-промышленный курьер».

В России заявили о способности ударить по Норвегии
Фото: РамблерРамблер

Система оснащена дозвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-35, каждая из которых имеет 145-килограммовую боеголовку. Российский полуостров находится в 35 километрах от небольшой реки, по которой проходит норвежско-российская граница. Как пишет издание, даже базовой версии ракеты Х-35 будет достаточно, чтобы обслуживающий персонал радара в Верде почувствовал себя неуютно.

Российская система предназначена для поражения надводных целей на дистанции до 130 километров, в то время, как расстояние от развернутых ракетных комплексов до норвежского города Киркенес составляет 65 километров. «Военно-промышленный курьер» отмечает, что размещение комплекса стало ответной мерой на разворачивание американской РЛС военного назначения Globus III, которая является совместным проектом ВВС США и разведывательной службы Норвегии.

РЛС Globus III выполняет задачи в интересах стратегического командования США. Радар, по заявлению официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, передает добытую информацию американским военным. И хотя в официальном пресс-релизе ничего не говорится о связи радара с американским военным командованием, он тесно связан с радаром на авиабазе «Эглин» в штате Флорида.

Армия,Оружие,Мария Захарова,МИД,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители