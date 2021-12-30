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16 минут назад

Белый дом: США рассчитывают на отвод российских сил «вблизи» Украины

Высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов в среду, 29 декабря, поделился, что США обеспокоены скоплением российских военных сил рядом с границей Украины. Он заявил, что американская сторона рассчитывает, что военные вернутся в места своей постоянной дислокации.

Белый дом призвал к отводу российских сил «вблизи» Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также он отметил, что прогресс в разрешении ситуации и в достижении стабильности и безопасности может быть достигнут, только если создадутся условия по деэскалации.

— Мы сохраняем обеспокоенность о природе присутствия российских сил там, о том напряжении, которое создается, о возможностях, которые есть у России, — сообщил он в ходе телефонного брифинга, пишет РИА Новости.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Армия,Войска,Владимир Путин,Министерство обороны,CBS,РИА Новости,
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