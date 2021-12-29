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51 минуту назад

На Украине заявили об отсутствии большого скопления российских войск у границ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «Настоящее время» (признан в России иноагентом) заявил об отсутствии большого скопления российских войск у границы.

Киев сделал заявление о российских войсках на границе с Украиной
Фото: Gleb Garanich / ReutersGleb Garanich / Reuters

«Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в 3, 4, 5 раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — сказал Данилов.

Он заявил, что украинские войска семь лет ведут войну против России в Донбассе.

«Если бы их там не было, вопрос Донецкой и Луганской области был бы давно закрыт. Что касается участков, там, где есть наибольшая опасность, такие участки есть в районе Мариуполя, такие участки есть в районе Донецкой и Луганской областей», — добавил Данилов.

Ранее секретарь СНБО заявил, что для президента России Владимира Путина «заданием номер один» является развал Украины на две-три части.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в подготовке к силовому решению конфликта в Донбассе.

Армия,В мире,Алексей Данилов,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД,
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