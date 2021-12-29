Киев сделал заявление о российских войсках на границе с Украиной

«Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в 3, 4, 5 раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — сказал Данилов.