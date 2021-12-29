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34 минуты назад

Азербайджан передал Армении 5 армянских военнослужащих

Азербайджан при посредничестве Венгрии передал Армении пятерых армянских военнослужащих, задержанных при боестолкновениях на границе, сообщает Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан. Как отмечается, Азербайджан в ноябре-декабре 2021 года вернул Армении 21 армянского военнослужащего.

Азербайджан передал Армении 5 армянских военнослужащих
Фото: trend.aztrend.az

Азербайджан, исходя из принципа гуманизма, при посредничестве Венгрии сегодня передал армянской стороне пятерых военных, задержанных 16 ноября при предотвращении провокации, совершенной ВС Армении в направлении Кельбаджара на государственной границе, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван вернул задержанных азербайджанских военнослужащих без каких-либо предварительных условий. По его словам, так Ереван продемонстрировал свою приверженность международным нормам и правилам.

До этого лидер страны заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. По его словам, Армения сделает всё возможное, чтобы продвинуться в направлении мирного развития страны и региона.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

Армия,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,
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