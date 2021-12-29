Китай заменит солдат в Тибете роботами

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направит в приграничные районы Тибета более 200 роботов для замены обычных солдат. Об этом сообщает Daily Mail.

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Роботы будут использоваться для работы в высокогорных районах на границе с Индией. Солдатам в условиях морозного разреженного горного воздуха трудно выполнять задачи по охране, поэтому руководство НОАК решило частично заменить личный состав управляемыми роботами.

Как сообщает издание, речь идет о моделях Mule-200 и Sharp Claws. Они могут перевозить на себе припасы и укомплектованы стрелковым вооружением. В дополнение к ним НОАК направила в Тибет 150 вездеходов Lynx, которые могут быть переоборудованы под разные задачи, такие как транспортировка грузов или ведение артиллерийского огня с помощью установленной на машину гаубицы или систем реактивного огня.

12 декабря начальник индийского штаба обороны генерал Бипин Рават заявил, что Китай стал самой большой угрозой безопасности Индии. Он подчеркнул, что на фоне существующих вызовов безопасности государство должно реорганизовать вооруженные силы вдоль северных границ.

Ранее стало известно, что Нью-Дели разместил новейшее вооружение, приобретенное у США, на плато Таванг, граничащем с китайским Тибетом. По данным СМИ, в этот район перебрасываются вертолеты американского производства Chinook, сверхлегкие гаубицы М-777 и штурмовые винтовки SIG Sauer 716. Предполагается, что все это намеренно размещают у китайских границ для устрашения Пекина.