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1 час назад

The Week: Запад не станет помогать Украине в случае «вторжения» России

Запад не станет помогать Украине в случае «вторжения» России. Такое мнение выразил британский журналист Райан Купер в статье для журнала The Week.

По его словам, если Россия на самом деле решит напасть на Украину, то виновны в этом будут США и их союзники в Европе. Купер отметил, что Запад постоянно провоцировал Москву и использовал Украину в качестве марионетки.

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Купер добавил, что Вашингтон и его партнеры не захотят помогать Киеву в случае конфликта, поскольку они будут решать собственные проблемы, например, в США — это внутренний кризис, на который в том числе повлияла пандемия коронавируса, а Европа нуждается в российском газе.

«Западные державы неоднократно использовали Украину, чтобы нанести по Путину удар, но они не предоставляют ей ресурсы, необходимые для заключения выгодного союза с Западом, и не берут на себя достаточные военные обязательства для сдерживания России», — написал журналист.

При этом британец заметил, что Запад продолжает раздражать Россию и не планирует разрядить обстановку, а пострадает от такой политики по большей части Украина.

Ранее издание Foreign Policy назвала условия нападения России на Украину.

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