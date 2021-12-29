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57 минут назад

В ЛНР обвинили Украину в похищении военнослужащего

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила о похищении украинскими силовиками военнослужащего у линии соприкосновения в Донбассе. Соответствующее заявление было размещено сегодня на сайте ведомства.

В ЛНР обвинили Украину в похищении военнослужащего
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«27 декабря украинская диверсионная группа Сил спецопераций, в нарушение действующих договоренностей, похитила военнослужащего Народной милиции. На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови», - говорится в заявлении официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.

В ЛНР утверждают, что против военнослужащего применяется «физическое и моральное воздействие» для того, чтобы он дал ложные показания.

«Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению», - подчеркнул Филипоненко.

Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

13 октября украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» задержали наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Ему предъявили обвинения по статье о создании незаконных вооруженных формирований и арестовали. Глава ЛНР Леонид Пасечник приостановил участие республики в минском формате переговоров до его освобождения, в Донецке прошли акции протеста с требованием освободить наблюдателя.

Армия,Иван Филипоненко,Леонид Пасечник,ОБСЕ,
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