В ЛНР обвинили Украину в похищении военнослужащего

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила о похищении украинскими силовиками военнослужащего у линии соприкосновения в Донбассе. Соответствующее заявление было размещено сегодня на сайте ведомства.

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«27 декабря украинская диверсионная группа Сил спецопераций, в нарушение действующих договоренностей, похитила военнослужащего Народной милиции. На месте, где находился наш боец, обнаружены следы борьбы и крови», - говорится в заявлении официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.

В ЛНР утверждают, что против военнослужащего применяется «физическое и моральное воздействие» для того, чтобы он дал ложные показания.

«Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению», - подчеркнул Филипоненко.

Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.