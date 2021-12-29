19FortyFive: Российские атомные подлодки стали еще опаснее

В августе в России состоялась церемония закладки двух новых атомных подводных лодок стратегического класса: "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской". С ними общее количество строящихся АПЛ, предназначенных для запуска баллистических ракет, выросло до пяти. Столько же атомоходов этого типа уже находятся в строю. Ранее командование ВМФ России объявило о грядущем выводе из эксплуатации подводного ракетоносца "Екатеринбург" типа 667БДРМ "Дельфин" (Delta IV по классификации НАТО). Эти события показывают, что Россия полным ходом ведет модернизацию подводного стратегического флота - чего так давно опасаются ее конкуренты, пишет 19fortyfive.

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Первыми советскими субмаринами с баллистическими ракетами были АПЛ проекта 627 "Кит". Они имели по три ракеты в шахтах за надстройкой, восемь кораблей серии были построены с 1958 по 1962 год. Однако это были скорее демонстраторы, призванные показать, что Советский Союз не отстает от США в создании атомных подводных лодок с ядерным оружием.

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По настоящему боевыми стратегическими подлодками стали представители следующего проекта, 667 "Навага" (Yankee). Каждая субмарина имела 16 баллистических ракет и могла запускать их из подводного положения. Затем появились "Кальмары" и "Дельфины" - усовершенствованные варианты, некоторые из которых служат до сих пор. Это была самая массовая серия из 43 кораблей.

Последние шесть построенных в СССР атомоходов относятся к типу "Акула" (Typhoon). Это самые большие субмарины, когда-либо созданные в мире. Они несли по 20 баллистических ракет Р-39 и могли проламывать лед у Северного полюса для их запуска.

Создание АПЛ типа "Борей" началось еще в Советском Союзе, но в металле проект был воплощен уже в России. Это самые совершенные стратегические субмарины, когда-либо построенные в РФ: с цифровой системой управления и водометными движителями, сделавшими атомоходы намного тише их предшественников.